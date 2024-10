La maternità surrogata è reato universale: cosa significa? (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’approvazione del nuovo disegno di legge trasforma la maternità surrogata in un reato universale: ecco che cosa vuol dire La maternità surrogata in Italia è vietata da venti anni. Già nel 2004 è stata dichiarata illegale nel nostro Paese con la legge 40. Da mercoledì, quando al Senato è stato approvato un nuovo disegno di legge che promuove ulteriori norme, è diventata reato universale. L’approvazione è arrivata con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Così facendo, questo reato potrà essere punito anche qualora dovesse essere compiuto da una coppia italiana in un altro Paese. I genitori che quindi torneranno in Italia dopo aver fatto ricorso alla pratica della ‘gestazione per altri’ rischiano di essere incriminati e una reclusione che va dai tre mesi ai due, con inclusa una sanzione pecuniaria che può arrivare al milione di euro. Cityrumors.it - La maternità surrogata è reato universale: cosa significa? Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’approvazione del nuovo disegno di legge trasforma lain un: ecco chevuol dire Lain Italia è vietata da venti anni. Già nel 2004 è stata dichiarata illegale nel nostro Paese con la legge 40. Da mercoledì, quando al Senato è stato approvato un nuovo disegno di legge che promuove ulteriori norme, è diventata. L’approvazione è arrivata con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Così facendo, questopotrà essere punito anche qualora dovesse essere compiuto da una coppia italiana in un altro Paese. I genitori che quindi torneranno in Italia dopo aver fatto ricorso alla pratica della ‘gestazione per altri’ rischiano di essere incriminati e una reclusione che va dai tre mesi ai due, con inclusa una sanzione pecuniaria che può arrivare al milione di euro.

