La Bce taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. Lagarde: “Il processo disinflazionistico è ben avviato” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca centrale europea taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. Il tasso sui depositi scende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. Lo comunica la Bce dopo la riunione in Slovenia, vicino a Lubiana. In particolare, rende noto la Bce, la decisione del Consiglio direttivo scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria: “Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato” e le prospettive di inflazione sono “influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia“, ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in conferenza stampa a Lubiana. Ilfattoquotidiano.it - La Bce taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. Lagarde: “Il processo disinflazionistico è ben avviato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca centrale europeaper ladi 25. Il tasso sui depositi scende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. Lo comunica la Bce dopo la riunione in Slovenia, vicino a Lubiana. In particolare, rende noto la Bce, la decisione del Consiglio direttivo scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria: “Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che ilè ben” e le prospettive di inflazione sono “influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia“, ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine, in conferenza stampa a Lubiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di A1. Tagliamento fa volare Brescia - Arado regala la vittoria a Tortona - Infine, come detto, prima vittoria in Serie A1 per Tortona, che a sorpresa ha espugnato il campo della Geas Sesto San Giovanni per 82-83. A Faenza è arrivato un nuovo ko per il Battipaglia, ma ancora una volta tra le migliori in campo c’è stata Rosa Cupido, capace di chiudere il match con 22 punti e 2 assist, che però non sono bastati a trovare la prima vittoria stagionale. (Oasport.it)

Napoli - Raspadori alla terza stagione dopo l’investimento da 30 mln : ancora non riesce a ritagliarsi un posto da titolare - it. Il Napoli quest’anno ha a disposizione una rosa davvero completa in ogni reparto che permette al tecnico Conte di poter contare su diversi profili e potenzialità per cambiare strategia di gioco all’occorrenza. . profili fortemente voluti dalla società due anni fa è stato quello di Giacomo Raspadori,. (Dailynews24.it)

Terza Categoria / Nuovo girone e nuove sfide : il Polverigi è pronto a dare battaglia - A lasciare la squadra sono stati invece Costarelli, Turbanti, Santoni, Busilacchi e Fossati, ringraziati con un post a loro dedicato dalla società. ” Quest’estate avete notevolmente ringiovanito l’età media della rosa. ” Arcolai Luca In rosa avete un veterano dal palmares invidiabile: Luca Arcolai. (Vallesina.tv)