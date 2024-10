Juventus: presentata lista Exor per rinnovo collegio sindacale (Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista dell’assemblea convocata per il 7 novembre, la Juventus comunica che è stata depositata una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale da parte dell’azionista di maggioranza Exor, titolare di 247.849.342 azioni ordinarie Juventus, pari a circa il 65,4% del capitale sociale del club. I candidati nella lista sono: Roberto Spada, Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani candidati alla carica di sindaco effettivo; Stefania Bettoni, Guido Giovando candidati alla carica di Sindaco Supplente. La lista contiene anche la proposta di deliberazione che l’azionista Exor ha formulato in ordine all’emolumento da attribuire ai componenti del collegio sindacale. Juventus: presentata lista Exor per rinnovo collegio sindacale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista dell’assemblea convocata per il 7 novembre, lacomunica che è stata depositata unadi candidati per la nomina delda parte dell’azionista di maggioranza, titolare di 247.849.342 azioni ordinarie, pari a circa il 65,4% del capitale sociale del club. I candidati nellasono: Roberto Spada, Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani candidati alla carica di sindaco effettivo; Stefania Bettoni, Guido Giovando candidati alla carica di Sindaco Supplente. Lacontiene anche la proposta di deliberazione che l’azionistaha formulato in ordine all’emolumento da attribuire ai componenti delperSportFace.

