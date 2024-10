Juve-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Juve-Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Juventus Calcionews24.com - Juve-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A: le ultimissime diconvedere il match in tv All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Lentus

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio : Guendouzi a rischio contro la Juventus - Fantacalcio. it per Adnkronos The post Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus appeared first on seriea24. Il calciatore francese è ancora dolorante e il dito è gonfio, ma nella rifinitura proverà a forzare il rientro e mister Baroni, assieme allo staff medico, valuterà le possibilità di impiego del calciatore contro i bianconeri. (Seriea24.it)

Dino Zoff : «Juve-Lazio - pronostici? Ecco cosa penso» - Di seguito le sue parole. Le parole di Dino Zoff su Juve-Lazio: «Nella Lazio ho fatto tutto, nella Juventus sono stato allenatore e calciatore, sono due parentesi belle» Il doppio ex di Juve Lazio Dino Zoff ha parlato a RadioSei della sfida di sabato sera alla ripresa del campionato. SI SENTE PIU’ MISTER O PRESIDENTE – «Se mi sono […]. (Calcionews24.com)

Lazio : Guendouzi a rischio contro la Juventus - Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel match contro il Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida della Lazio in campionato sul campo […]. Il centrocampista dolorante al piede, ma gli esami medici hanno escluso fratture In casa Lazio tengono banco le condizioni di Mattéo Guendouzi. (Sbircialanotizia.it)