Jannik Sinner batte ancora Novak Djokovic dopo tre set e un’altra straordinaria battaglia L’azzurro è in finale al Six Kings Slam

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si ferma più:per la seconda volta in una settimana.ladel Masters 1000 di Shanghai, vince anche la semidel Six, questa volta in tre set. Se in Cinaaveva dominato, la vittoria in Arabia arrivaunadi oltre due ore: 6-2, 6-7, 6-4 il punteggio. Questo diventa il quarto successo di fila dicontro: oltre ad oggi e a domenica scorsa, ha battuto il serbo anche in Coppa Davis e in semiagli Australian Open. La vittoria conta poco o nulla in quanto a prestigio, trattandosi del Six, un torneo ininfluente voluto dall’Arabia Saudita per continuare la sua operazione di sportwashing. Semmai arricchisceil bottino economico stagionale di(se dovesse vincere, guadagnerebbe addirittura 6 milioni di euro).