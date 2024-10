Gaeta.it - Inaugurato lo studio di trasmissione di “Web Radio Le Torri” del VI Municipio di Roma

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina è stato, in via Casilina 1665, il nuovodidi WebLe, l’emittentefonica del VIdiCapitale. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione locale per coinvolgere i cittadini e promuovere le iniziative del territorio, WebLetrasmette esclusivamente tramite il web, rendendosi accessibile attraverso il sito ufficiale e le app per dispositivi iOS e Android. Il progetto affidato a New Sound Level per raccontare il VILa gestione e realizzazione del progetto è stata affidata a New Sound Level srl, casa editrice diSound, per garantire un serviziofonico di qualità che sappia raccontare al meglio le storie e le realtà del VI