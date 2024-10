In casa c'erano cocaina e una pistola detenuta illegalmente: arrestato un uomo (Di giovedì 17 ottobre 2024) In casa aveva droga e una pistola. La Polizia di Stato, a seguito di una rapida attività investigativa ha arrestato un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, poiché trovato in possesso, presso la propria abitazione ubicata nel comprensorio lughese, di diverse dosi di cocaina e di Ravennatoday.it - In casa c'erano cocaina e una pistola detenuta illegalmente: arrestato un uomo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Inaveva droga e una. La Polizia di Stato, a seguito di una rapida attività investigativa haun cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, poiché trovato in possesso, presso la propria abitazione ubicata nel comprensorio lughese, di diverse dosi die di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Entra nel negozio e trova una donna uccisa a colpi di pistola. Un parente è barricato in casa - Omicidio a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Una donna di 55 anni è stata trovata morta all'interno del suo negozio di via Volterrana, nella frazione Chiesanuova. A trovare il corpo della donna sarebbe stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono... (Today.it)

Agguato in serata a Casalabate : 33enne ferito a una gamba da un colpo di pistola - . Un uomo di 33 anni, originario di Trepuzzi, noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito questa sera a una gamba, dopo essere stato colpito da uno sparo esploso da un soggetto che ha usato. CASALABATE – Un misterioso fatto di sangue si è verificato poco prima delle 19 nella marina di Casalabate. (Lecceprima.it)

Nello scooter - una pistola con 13 colpi e in casa - munizioni : patteggia e torna in libertà - CAVALLINO - Ha chiuso il suo conto con la giustizia, patteggiando due anni di reclusione, Simone Caricato, il 24enne di Cavallino arrestato il 9 agosto scorso per la detenzione di munizioni, artifizi pirotecnici con oltre 23 chili di massa attiva e una pistola con caricatore inserito (dentro... (Lecceprima.it)