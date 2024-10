Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio di Palazzo Pepoli. In campo Bologna Welcome

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildiè stato affidato a, la fondazione di cui sono soci Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio, guidata da Daniele Ravaglia. La conferma arriva da una delibera comunale – illustrata ieri mattina in commissione – che autorizza "l’affidamento in house providing alla fondazione" per oltre 357mila euro con l’obiettivo di valorizzare "la riapertura diVecchio che integri ed arricchisca il contenuto attuale e consenta una gestione economica della fase di transizione verso il nuovo museo Morandi". Viene poi affidata alla Fondazione il compito "di progettare, realizzare e promuovere eventi di marketing urbano e di produrre articoli promozionali e attività di accoglienza, nonché di intrattenere ospiti istituzionali".