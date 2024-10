Il musicista è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è ancora chiaro se sia stato un incidente o un suicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. Liam Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Aveva 31 anni. La morte del musicista è avvenuta mercoledì 16 ottobre in un hotel di Costa Rica Street, nel quartiere di Palermo Viejo. Non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un suicidio. Iodonna.it - Il musicista è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è ancora chiaro se sia stato un incidente o un suicidio Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. Liam Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo esseredaldi undi. Aveva 31 anni. La morte delè avvenuta mercoledì 16 ottobre in undi Costa Rica Street, nel quartiere di Palermo Viejo. Non èse si sia trattato di una caduta accidentale o di un

