Il ministro Valditara chiede approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona, 17 ottobre 2024 – L’episodio del suicidio di Leonardo Cascina, che si è tolto la vita suicida a 15 anni, all'interno di un casale a Montignano frazione di Senigallia (Ancona), con una pistola che era l'arma del padre agente della polizia locale, è attualmente oggetto di verifiche da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ministro Giuseppe Valditara ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, e ha richiesto un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane. Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Valditara chiede approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona, 17 ottobre 2024 – L’episodio deldi Leonardo Cascina, che si è tolto la vita suicida a 15 anni, all'interno di un casale a Montignano frazione di(Ancona), con una pistola che era l'arma del padre agente della polizia locale, è attualmente oggetto di verifiche da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. IlGiuseppeha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, e ha richiesto un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Senigallia : il ministro Valditara chiede chiarezza dopo il suicidio di un giovane studente - Le loro parole hanno risonato con forza, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione ai segnali di disagio tra i ragazzi, che spesso possono restare inosservati o sottovalutati. La tragedia ha sollevato un tema essenziale: l’urgente necessità di una maggiore attenzione e cura per il benessere psicologico dei giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. (Gaeta.it)

Suicidio studente a Senigallia - Valditara chiede approfondimenti all’Usr Marche. Il Ministro : “Scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ed educare al rispetto” - . Valditara ha contattato Donatella D'Amico, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, per richiedere ulteriori approfondimenti sul caso, attualmente oggetto di verifiche da parte del Ministero. Il Ministro: “Scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ed educare al rispetto” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Suicidio a Senigallia - l'ultimo messaggio del 15enne : "Non ce la faccio più" - tirato in ballo il professore - Gli ultimi messaggi del 15enne prima del suicidio a Senigallia tirano in ballo un professore della scuola frequentata dal ragazzo: le sue parole. (Notizie.virgilio.it)