Il ddl contro la maternità surrogata è legge ira delle opposizioni

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato con 84 sì, 58 no e nessun astenuto, il disegno di legge contro la maternità surrogata, anche se compiuta all'estero da cittadini italiani. Il provvedimento, che ha come prima firmataria la deputata di Fdi, Carolina Varchi, e che aveva ricevuto il via libera dalla Camera il 26 luglio 2023,

Il ddl contro la maternità surrogata è legge - tra applausi e proteste : bagarre in Senato - . In teoria, per perseguire chi ha fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero, servirebbe la collaborazione dei Paesi in cui è avvenuta la nascita. Un provvedimento medievale secondo le opposizioni Dall’altro lato, le opposizioni non hanno risparmiato critiche feroci. E così, la legge Varchi rischierebbe di restare un pugno di carta, senza alcun effetto pratico. (Quifinanza.it)

