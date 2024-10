Il cane da tartufo precipita in un tombino, uomo si cala per salvarlo ma muore soffocato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il corpo di Lucio Pierantoni, 78 anni, è stato ritrovato senza vita ieri a Pianoro, in provincia di Bologna: era in un tombino, dove si era calato per salvare il suo cane. Fanpage.it - Il cane da tartufo precipita in un tombino, uomo si cala per salvarlo ma muore soffocato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il corpo di Lucio Pierantoni, 78 anni, è stato ritrovato senza vita ieri a Pianoro, in provincia di Bologna: era in un, dove si erato per salvare il suo

Si cala in un tombino per salvare il cane e muore : tragedia a Pianoro - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Lucio Pierantoni, 78 anni, è morto lo scorso martedì in val di Zena, a Pianoro. L’uomo era un appassionato ricercatore di tartufi e aveva fondato l’associazione Tartuficoltura e Ambiente. Pierantoni, come era solito fare, era uscito in... (Bolognatoday.it)

Si cala in un tombino per salvare il cane e muore - . . A dare l’allarme è stata la moglie che non. Era uscito in cerca di tartufi insieme al suo cane, una femmina di bracco di nome Lara. Improvvisamente, l’animale è caduto in un tombino di cemento e Lucio Pierantoni, 78 anni, ha deciso istintivamente di calarsi per salvarla, purtroppo senza successo. (Today.it)

