Il banner Marvel del NYCC presenta il primo sguardo a H.E.R.B.I.E. dei Fantastic Four, Red Hulk e altro ancora (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il banner Marvel del NYCC presenta il primo sguardo a H.E.R.B.I.E. dei Fantastic Four, Red Hulk e altro ancora Il New York Comic-Con sta iniziando a scaldarsi e, prima che i panel inizino, i Marvel Studios hanno svelato un nuovo murale che ritrae diversi eroi e cattivi del MCU. Sebbene sia apparso brevemente nel trailer trapelato, lo striscione ci offre un primo sguardo vero e proprio a H.E.R.B.I.E., il robot di The Fantastic Four: First Steps. Abbiamo anche la nostra migliore visione di Red Hulk (Harrison Ford) da Captain America: Brave New World, una sagoma di alcuni dei Thunderbolts e molto altro ancora. Non sappiamo ancora chi darà la voce a H.E.R.B.I.E., ma si ipotizza che possa essere Natasha Lyonne, il cui ruolo nel prossimo reboot non è ancora stato confermato (diremmo che è più probabile che interpreti Alicia Masters, ma non si sa mai).

