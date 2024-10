I vescovi cinesi porteranno la loro voce al sinodo in Vaticano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ecosistema religioso globale, il coinvolgimento di vescovi provenienti dalla Cina nel sinodo in Vaticano rappresenta un passo significativo nel dialogo interconfessionale e culturale. Giuseppe Yang Yongqiang e Vincenzo Zhan Silu, vescovi delle rispettive diocesi di Hangzhou e Funing/Mindong, hanno offerto il loro saluto e le loro riflessioni, evidenziando l’importanza di una Chiesa cattolica unita nella diversità. La partecipazione storica della Chiesa cattolica cinese Il recente intervento di Yang Yongqiang segna un momento significativo nella storia della Chiesa cattolica in Cina. Fino a pochi anni fa, la partecipazione di vescovi cinesi ai Sinodi era impensabile. Gaeta.it - I vescovi cinesi porteranno la loro voce al sinodo in Vaticano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ecosistema religioso globale, il coinvolgimento diprovenienti dalla Cina nelinrappresenta un passo significativo nel dialogo interconfessionale e culturale. Giuseppe Yang Yongqiang e Vincenzo Zhan Silu,delle rispettive diocesi di Hangzhou e Funing/Mindong, hanno offerto ilsaluto e leriflessioni, evidenziando l’importanza di una Chiesa cattolica unita nella diversità. La partecipazione storica della Chiesa cattolica cinese Il recente intervento di Yang Yongqiang segna un momento significativo nella storia della Chiesa cattolica in Cina. Fino a pochi anni fa, la partecipazione diai Sinodi era impensabile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco apre i lavori del Sinodo dei vescovi - Il Sinodo dei vescovi è stato aperto questa mattina con la Messa presieduta dal papa. Nel pomeriggio riunita la prima congregazione generale dell’assemblea. Servizio di Paolo Fucili The post Papa Francesco apre i lavori del Sinodo dei vescovi first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Il Sinodo dei vescovi : un cammino di ascolto e discernimento - L'essenza del Sinodo Papa Francesco ha descritto il Sinodo come un processo di apprendimento collettivo, dove ogni voce è fondamentale per discernere la volontà di Dio. La responsabilità del popolo di Dio Il Papa ha ricordato che il Sinodo non è solo un evento isolato, ma parte integrante di un processo più ampio che coinvolge tutta la Chiesa. (Ilfogliettone.it)

Papa Francesco apre il Sinodo dei vescovi con un invito : “Abbracciare - proteggere - prendersi cura” - Con il titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione” si apre la nuova fase dei lavori sinodali. Oggi 2 ottobre, con la Santa Messa presieduta da papa Francesco in piazza San Pietro si apre la XVI Assemblea generale del sinodo dei vescovi. . . Completata la sessione svoltasi nel 2023, con la Santa Messa celebrata. (Lalucedimaria.it)