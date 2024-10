Isaechia.it - Grande Fratello, arriva il confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (che scoppia a piangere!)

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ha affrontato molte insicurezze riguardo alla sua relazione con Javier Martinez (clicca QUI per l’articolo in merito), ma alla fine, grazie al sostegno delle Non è la Rai, ha trovato maggiore serenità. Le tre donne, affezionate ae Javier Martinez, hanno osservato la coppia avvicinarsi e sono felici per lei.ammette di sentirsi bene con Javier, apprezzando le attenzioni che lui le dedica. Ora si sente più sicura della loro relazione e riconosce di provare affetto reciproco. Le sue coinquiline la rassicurano che i suoi dubbi erano normali e credono che la coppia abbia un futuro promettente insieme. Abbiamo perso??#shavier #shaviers #pic.twitter.com/2JhpaTpD1m — Sa (@spiranza05) October 17, 2024 “Quando ci abbracciamo sembra di far l’amore” #shavier #shaviers #pic.twitter.