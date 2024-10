Giornate decisamente critiche e da allerta: il maltempo spaventa Sottocorona (Di giovedì 17 ottobre 2024) Situazioni difficili su quasi tutta l'Italia visto il maltempo. A fare un quadro delle previsioni meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che dà prima una visione generale delle condizioni del nostro Paese: “La situazione di oggi vede una certa quantità di nuvole sull'Italia, al momento non particolarmente attive, mentre sono molto attive quelle vicine, perché da lì arriva la nuova ondata di maltempo. Ci sono ancora temporali fra Liguria e alta Toscana, qualcuno anche in Sardegna, temporali molto attivi nella zona dei Pirenei, sulla Francia, sulla Costa Azzurra, questi sono quelli che porteranno una nuova situazione di maltempo marcato”. Iltempo.it - Giornate decisamente critiche e da allerta: il maltempo spaventa Sottocorona Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Situazioni difficili su quasi tutta l'Italia visto il. A fare un quadro delle previsioni meteo è Paolo, meteorologo di La7, che dà prima una visione generale delle condizioni del nostro Paese: “La situazione di oggi vede una certa quantità di nuvole sull'Italia, al momento non particolarmente attive, mentre sono molto attive quelle vicine, perché da lì arriva la nuova ondata di. Ci sono ancora temporali fra Liguria e alta Toscana, qualcuno anche in Sardegna, temporali molto attivi nella zona dei Pirenei, sulla Francia, sulla Costa Azzurra, questi sono quelli che porteranno una nuova situazione dimarcato”.

