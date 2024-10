Gaza, Israele: “Ucciso Yahya Sinwar, capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya Sinwar, capo politico di Hamas, è rimasto Ucciso in un raid delle forze armate israeliane (Idf). Lo ha reso noto nella serata italiana di oggi, giovedì 17 ottobre, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. E pochi minuti dopo anche l’Idf su X conferma: “Eliminato Yahya Sinwar”. Da Hamas non arrivano per ora conferme né smentite Qui la diretta della giornata. “L’assassino di massa Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato Ucciso oggi dai soldati delle Idf”, afferma il ministro Katz in una dichiarazione. L’uccisione di Sinwar – si legge nel messaggio – rappresenta “un grande risultato militare e morale per Israele e una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse malvagio dell’Islam radicale guidato dall’Iran”. Tpi.it - Gaza, Israele: “Ucciso Yahya Sinwar, capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di, è rimastoin un raid delle forze armate israeliane (Idf). Lo ha reso noto nella serata italiana di oggi, giovedì 17 ottobre, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. E pochi minuti dopo anche l’Idf su X: “Eliminato”. Danon arrivano per ora conferme né smentite Qui la diretta della giornata. “L’assassino di massa, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è statooggi dai soldati delle Idf”, afferma il ministro Katz in una dichiarazione. L’uccisione di– si legge nel messaggio – rappresenta “un grande risultato militare e morale pere una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse malvagio dell’Islam radicale guidato dall’Iran”.

