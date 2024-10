Lopinionista.it - Gabry Ponte, “San Siro Dance”: l’evento il 28 giugno 2025

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il DJ-producer italiano #1 al mondo per ascolti su Spotify sarà il primo dj della storia a far ballare lo stadio SanMILANO – Sabato 28lo Stadio Sana Milano si trasformerà nella più grandefloor italiana con “San”, powered by RTL 102.5, un evento che si preannuncia imperdibile e che vedràprotagonista assoluto. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando un’esperienza indimenticabile ai suoi fan per un evento unico nel suo genere.è pronto a dare il via all’estate con un’esplosione di energia e ritmo, portando sul palco di Santutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte.