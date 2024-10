Gaeta.it - Futuro della sanità: il sottosegretario Bitonci parla di assunzioni e accesso universale ai servizi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il temasalute pubblica sta guadagnando sempre più attenzione in Italia, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni delal Mimit Massimo. Ospite ad Ancona durante la XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ,ha affrontato questioni fondamentali riguardanti il sistema sanitario, sottolineando l’importanzadisponibilità diadeguati per tutti i cittadini. Questa discussione si inserisce nel contesto delle proposte che saranno discusse durante il G7 Salute, evidenziando l’impegno del governo per un’assistenza sanitaria più equa e accessibile. Le modifiche nell’alle università di medicina Un punto saliente dell’intervento diè stata l’eliminazione del test d’ingresso per le facoltà di Medicina.