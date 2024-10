Laprimapagina.it - Francesco Triolo: dal 18 ottobre il singolo d’esordio “Sahara”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 182024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovodi. “” è un brano che parla dell’amore incondizionato, letale, che un uomo prova nei confronti della sua amata, un uomo capace di concedere la sua vita per lei. Ma dopo un passato terribile crede di non ricordarsi più come si fa ad amare. Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Scrivo nel brano tutto quello che non sarei mai riuscito a dire, dando voce ai miei sentimenti. Parlo di un uomo completamente devoto ad una donna per la quale farebbe di tutto e, come un giuramento, ho voluto introdurre varie analogie, in particolare quella della polvere delche rappresenta una sorta di guarigione alle sofferenze.