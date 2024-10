Foscarini alla Roma: «Se quelli dell’Inter si girano, ti massacrano» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Foscarini presenta il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, in programma domenica sera. Il mister avvisa i giallorossi di Ivan Juric. AVVISO – Domenica ci sarà Roma-Inter, mister Claudio Foscarini su Sportitalia ha presentato il match dell’Olimpico: «Bella partita, ci saranno tante incognite. Settimana particolare per i nazionali e il recupero di certi giocatori. È una partita che si presta a tanti risultati. Juric rispetto a Inzaghi deve ovviamente dimostrare di più, dare un’identità a questa squadra. Ma per come abbiamo conosciuto Juric, secondo me servirà un po’ di tempo. L’Inter ha dei giocatori che se si girano ti massacrano, ti martellano». Inter-news.it - Foscarini alla Roma: «Se quelli dell’Inter si girano, ti massacrano» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)presenta il match dell’Olimpico trae Inter, in programma domenica sera. Il mister avvisa i giallorossi di Ivan Juric. AVVISO – Domenica ci sarà-Inter, mister Claudiosu Sportitalia ha presentato il match dell’Olimpico: «Bella partita, ci saranno tante incognite. Settimana particolare per i nazionali e il recupero di certi giocatori. È una partita che si presta a tanti risultati. Juric rispetto a Inzaghi deve ovviamente dimostrare di più, dare un’identità a questa squadra. Ma per come abbiamo conosciuto Juric, secondo me servirà un po’ di tempo. L’Inter ha dei giocatori che se siti, ti martellano».

