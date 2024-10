Festa del Cinema di Roma 2024, tutti i luoghi in cui si svolge (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 16 al 27 ottobre si svolge a Roma la diciannovesima edizione della Festa del Cinema, che ha il suo cuore pulsante all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I luoghi Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2024, tutti i luoghi in cui si svolge Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 16 al 27 ottobre sila diciannovesima edizione delladel, che ha il suo cuore pulsante all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I

Berlinguer - La Grande Ambizione : la nostra intervista a Elio Germano e Daniele Segre alla Festa del Cinema di Roma - Abbiamo incontrato, alla Festa del Cinema di Roma, Daniele Segre ed Elio Germano, regista e protagonista del film d’apertura Berlinguer - La Grande Ambizione. Con loro abbiamo parlato del ruolo politico dell'attore e dei preziosi materiali d'archivio che vediamo nel film. (Comingsoon.it)

Gasparri alla Festa del Cinema di Roma : “Aprire con Berlinguer? In sintonia col tappeto rosso” – Video - Lo ha detto ieri all’Adnkronos il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, che si è aperta con il film su Enrico Berlinguer diretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano. . (Adnkronos) – Aprire la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma con il film su Berlinguer? “Beh, il tappeto è rosso, direi che l’idea è ... (Dailyshowmagazine.com)

“Ocean cleaner” vince il contest di Acea alla Festa del Cinema di Roma - Girato dal regista Davide Salucci racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandi oceani. ROMA (ITALPRESS) – “Ocean cleaner” ha vinto il Premio Speciale Gruppo ACEA per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest “I mille volti dell’acqua”. (Unlimitednews.it)