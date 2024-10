Femminicidio di Patrizia Russo a Solero, marito confessa: dai debiti alla depressione, il racconto del killer (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 61enne Giovanni Salamone ha ricostruito cosa è successo prima del Femminicidio di Solero. La moglie, Patrizia Russo, era preoccupata per lui Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Patrizia Russo a Solero, marito confessa: dai debiti alla depressione, il racconto del killer Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 61enne Giovanni Salamone ha ricostruito cosa è successo prima deldi. La moglie,, era preoccupata per lui

