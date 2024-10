Farmaci: Ozempic & Co. dimezzano rischi overdose da oppiodi e alcol, studio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ricerca su oltre 1,3 mln di persone con dipendenza, in chi assume antidiabetici dimagranti i tassi di intossicazione scendono del 40-50% Milano, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Da Ozempic & Co. una possibile arma anche contro la dipendenza da oppioidi e da alcol. L'ultima voce da aggiungere alla Ilgiornaleditalia.it - Farmaci: Ozempic & Co. dimezzano rischi overdose da oppiodi e alcol, studio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ricerca su oltre 1,3 mln di persone con dipendenza, in chi assume antidiabetici dimagranti i tassi di intossicazione scendono del 40-50% Milano, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Da; Co. una possibile arma anche contro la dipendenza da oppioidi e da. L'ultima voce da aggiungere alla

