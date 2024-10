Farmaci equivalenti in Italia: il Governo sostiene il settore e affronta il payback (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore dei Farmaci equivalenti rappresenta una risorsa fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale in Italia, contribuendo a contenere i costi e a garantire un accesso più ampio alle cure. Questa realtà ha preso nuova forma nella recente presentazione del Rapporto dell’Osservatorio Nomisma, dove si è fatto il punto sulla situazione attuale del comparto. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha sottolineato l’importanza di questo settore non solo per la salute degli Italiani, ma anche per l’economia del Paese, evidenziando la necessità di attuare misure di sostegno. L’importanza dei Farmaci equivalenti per il Servizio Sanitario Nazionale I Farmaci equivalenti, da sempre considerati un pilastro del sistema sanitario, consentono risparmi significativi per le casse pubbliche. Gaeta.it - Farmaci equivalenti in Italia: il Governo sostiene il settore e affronta il payback Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildeirappresenta una risorsa fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale in, contribuendo a contenere i costi e a garantire un accesso più ampio alle cure. Questa realtà ha preso nuova forma nella recente presentazione del Rapporto dell’Osservatorio Nomisma, dove si è fatto il punto sulla situazione attuale del comparto. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha sottolineato l’importanza di questonon solo per la salute deglini, ma anche per l’economia del Paese, evidenziando la necessità di attuare misure di sostegno. L’importanza deiper il Servizio Sanitario Nazionale I, da sempre considerati un pilastro del sistema sanitario, consentono risparmi significativi per le casse pubbliche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmaci - Gemmato : “Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn” - Indubbiamente questo settore ha contribuito a migliorare le performance del nostro Servizio sanitario nazionale, poiché facendo spendere meno per la farmaceutica ha consentito di investire quelle cifre in cura e in altro. La mia presenza qui, a nome […]. (Adnkronos) – "Quello che arriva dal comparto dei farmaci equivalenti non è un allarme, ma una constatazione. (Periodicodaily.com)

Farmaci - Gemmato : "Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn" - Il settore farmaceutico oggi produce 52 miliardi di euro in Italia, siamo primi in Europa. Poi c'è il payback legato all'1,83%, che è un'altra partita importante che cuba 160 milioni di euro e su cui interverremo nel medio termine, con un orizzonte temporale dato dalla stabilità di questo Governo". (Adnkronos Salute) - "Quello che arriva dal comparto dei farmaci equivalenti non è un allarme, ma ... (Liberoquotidiano.it)

Farmaci - Egualia : "Equivalenti essenziali per patologie croniche complesse" - Gli equivalenti sono sempre più essenziali per la cura delle patologie croniche complesse: nel 2023 . Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - In tema di acceso alle cure, i farmaci equivalenti non solo hanno abbassato i costi, ma hanno anche aumentato la produzione di terapie per malattie croniche e gravi. (Ilgiornaleditalia.it)