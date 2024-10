Egitto, un cane sulla Piramide di Giza che “abbaiava agli uccelli” a 140m, il VIDEO girato da un uomo in parapendio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alcuni utenti del web hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza del cane, ma il parapendista stesso ha tranquillizzato tutti in un post che mostrava il cane a terra, dopo esser sceso dalla Piramide. ll VIDEO è stato girato da Marshall Mosher, un uomo che stava sorvolando il cielo Ilgiornaleditalia.it - Egitto, un cane sulla Piramide di Giza che “abbaiava agli uccelli” a 140m, il VIDEO girato da un uomo in parapendio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alcuni utenti del web hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza del, ma il parapendista stesso ha tranquillizzato tutti in un post che mostrava ila terra, dopo esser sceso dalla. llè statoda Marshall Mosher, unche stava sorvolando il cielo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un cane si arrampica sulla piramide di Chefren a Giza e conquista il mondo -   Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Marshall Mosher (@marshallmosher) Forse la spiegazione è meno sovrannaturale e l’ha fornita Marshal Mosher, uno degli organizzatori del tour in parapendio motorizzato. Per esempio qualcuno ha ironizza dicendo non fosse un cane, ma il dio Anubi, ovvero il dio protettore dei morti raffigurato con la ... (Cultweb.it)

Lo strano caso del cane sulla cima della Piramide di Giza - Cosa ci fa un cane sulla punta della Grande Piramide di Giza? È la domanda che si è posto Alex Lang, un climber che, durante il suo volo in parapendio su uno dei monumenti più famosi dell'Egitto, ha notato una presenza "scodinzolante" sulla cima dell'antica costruzione. Il cane sulla cima... (Today.it)

C’è un cane in cima alla piramide di Giza : come ci è arrivato? - Le autorità stanno valutando misure aggiuntive per proteggere le piramidi, patrimonio dell'umanità , da possibili intrusioni o danni. Questo evento straordinario ha scatenato un acceso dibattito sui social media e tra gli esperti di antichità egizie. Un'immagine insolita ha catturato l'attenzione del mondo: un cane apparentemente in posa sulla sommità della Grande Piramide di Giza, in Egitto. (Quotidiano.net)