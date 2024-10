Lanazione.it - Donna trovata morta in un negozio: colpi di arma da fuoco

(Di giovedì 17 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – Terrore a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa. Unaè stataall’interno di un: era distesa a terra in una pozza di sangue. Si tratta della titolare dell’esercizio commerciale. Potrebbe trattarsi di omicidio. Sono stati sparatidida. Ilè in via Volterrana. Una cliente è entrata nele ha trovato il corpo. A quel punto ha lanciato l’allarme nei negozi e nei palazzi vicini. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per lanon c’era più niente da fare. Le indagini sono affidate agli uomini dell’(In aggiornamento).