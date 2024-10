Don Matteo 14, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono poche le serie di casa nostra capaci di monopolizzare l'attenzione mediatica come da anni riesce a fare "Don Matteo", produzione longeva che, a partire dalla scorsa stagione, è riuscita a fare addirittura a meno di quello che è da sempre stato il protagonista assoluto: Terence Hill Today.it - Don Matteo 14, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono poche le serie di casa nostra capaci di monopolizzare l'attenzione mediatica come da anni riesce a fare "Don", produzione longeva che, a partire dalla scorsa stagione, è riuscita a fare addirittura a meno di quello che è da sempre stato il protagonista assoluto: Terence Hill

Conte ad Accordi&Disaccordi : “Col Pd ci sono problemi - non faremo i cespugli. Matteo Renzi? La politica con lui non si può fare” - . Così Giuseppe Conte ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentatolo lo strappo tra lui e la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il gelo sceso tra loro per la spaccatura sul voto per il consiglio di amministrazione Rai. (Ilfattoquotidiano.it)

Il nuovo sogno di Matteo : "Basta con gli chef. Ho deciso di fare il pane" - . Figlio di un rappresentante di commercio e di un’operaia, Matteo aveva deciso di fare altro: dopo aver studiato agli istituti alberghieri Ballerini di Seregno e Olivetti di Monza, ha lavorato per dieci anni da chef. E a casa? "Ringrazio la mia compagna per il sostegno che mi assicura, lei - che lavora come impiegata – cura la parte commerciale della mia attività e si occupa delle incombenze ... (Ilgiorno.it)

Matteo Renzi dice che sul caso Regeni l’Italia non poteva fare di più - Matteo Renzi è stato sentito come testimone al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto. Secondo il leader di Iv, che all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio, "l'Italia non poteva fare di più di quello che ha fatto".Continua a leggere . (Fanpage.it)