Desirèe Mariottini, imputati in Cassazione: confermate tutte le condanne per la morte della sedicenne

condanne confermata per la morte di Desirèe Mariottini, la sedicenne trovata senza vita in un edificio a San Lorenzo dopo aver subito abusi nel 2018.

Roma : Cassazione conferma condanne per morte Desirée Mariottini - Secondo i giudici del primo grado, gli imputati “a fronte della ormai gravissima condizione di debilitazione psico-fisica in cui versava la minore, che a quel punto già appariva in stato di incoscienza, non solo non prestavano il soccorso dovuto alla persona offesa, mostrando un’assoluta indifferenza verso la vita della giovane vittima, ma si opponevano fermamente e minacciavano chi suggeriva ... (Lapresse.it)

Desirée Mariottini - definitive le condanne per la morte della 16enne : la sentenza della Cassazione - . Una fine tragica in cui fu determinate, secondo l’accusa portata avanti dalla Procura, il ruolo svolto dai quattro. Il secondo processo di appello era stato disposto dalla Cassazione che nell’ottobre del 2023 aveva fatto cadere alcuni capi di imputazione. La Cassazione ha reso definitive anche le ultime due condanne relative all’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata ... (Ilfattoquotidiano.it)

Morte Desirèe Mariottini - definitive anche le ultime due condanne - Per altri due imputati, Brian Minthe e Yousef Salia, le condanne erano già passate in giudicato: a 18 anni per il primo e all'ergastolo per il secondo. La Corte di Cassazione ha confermato, rendendole definitive, le condanne a 26 anni per Alinno Chima e a 22 anni per Mamadou Gara, inflitte dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo di appello bis per la morte di Desirée Mariottini, la ... (Tg24.sky.it)