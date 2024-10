Lortica.it - Dal Papa assassino a Filippo il Bello: intrighi di potere tra chiesa e monarchia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un? Quando fu elettodopo 33 mesi (più di 1000 giorni), Gregorio X, attraverso il Concilio di Lione, impose una riforma per prevenire situazioni di stallo future (Concilio di Lione 1274, Ubi Periculum). Tale riforma obbligava i cardinali, membri del Sacro Collegio, a riunirsi in conclave entro 10 giorni dalla morte del. Se dopo tre giorni non si fosse giunti a un’elezione, si riducevano vitto e redditi dei cardinali, fino ad azzerarli e a limitare il cibo a pane e acqua. Questa decisione fu presa per contrastare le lungaggini legate a influenze politiche, che miravano a favorire dinastie, nazionalità e interessi di, ricchezza e proprietà. Celestino V, ilche Dante colloca tra gli ignavi, fu condannato dal poeta per il rifiuto del pontificato.