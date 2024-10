Liberoquotidiano.it - "Cresce di 4 punti". FdI mette il turbo nel sondaggio Porta a Porta, chi arranca dietro la Meloni

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia, al 30% delle preferenze a ben due anni dall'insediamento a Palazzo Chigi, con una crescita di quasi 4rispetto alle politiche del settembre 2022: a confermare il trend positivo è l'ultimorealizzato da Euromedia Research per, la trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai 1. A parte la conferma degli alti consensi per FdI, restano piuttosto stabili le altre forze politiche.il partito della premier, ecco il Pd di Elly Schlein con il 23,2%; mentre in terza posizione c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna un punto percentuale e si attesta all'11,6%. A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, stabile al 9%, e la Lega di Matteo Salvini all'8,8%. I due partiti di centrodestra, insomma, non appaiono poi così distanti.