Ciò che insegnano le "cattedrali" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pensare e fare e il farlo rapidamente è spesso proprio dell'essere umano. Ma va detto che, spesso, fare in fretta e fare bene non vanno d'accordo. Per un futuro di benessere forse pensare non solo all'immediato ma a lungo termine può, anzi, è sicuramente utile. Il "pensiero della cattedrale" che è l'argomento di oggi della rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi su Tv9, inizio alle 21.25, è proprio questo. E il Medioevo, i grandi architetti, progettisti, ma anche i loro collaboratori ad ogni livello conoscevano bene questo pensiero profondo. Chi poneva la prima pietra di una cattedrale, per esempio, sapeva bene che né lui, né i suoi figli e quasi sicuramente neppure i nipoti, avrebbero visto l'opera realizzata. Che andava avanti per secoli, a volte. E l'opera oggi c'è, e tutti la possiamo godere, spendendo parole d'elogio e ammirazione per chi ce l'ha lasciata.

