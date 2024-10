Cina: ministero, Pechino vede calo consumi idrici in rapporto a PIL dal 2013 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Nell’ultimo decennio, Pechino ha registrato una significativa riduzione dei consumi d’acqua rispetto al PIL generato dalla citta’, ha dichiarato oggi il ministero delle Risorse Idriche. L’utilizzo dell’acqua per 10.000 yuan (1.404 dollari) di PIL generato a Pechino e’ diminuito del 32,6% dal 2013 a 9,3 metri cubi nel 2023, ha dichiarato il vice ministro delle Risorse Idriche Wang Bao’en in una conferenza stampa. Il consumo di acqua riciclata ha raggiunto 1,28 miliardi di metri cubi l’anno scorso, rappresentando il 31,4% dell’utilizzo totale di acqua della citta’, ha affermato Wang. Romadailynews.it - Cina: ministero, Pechino vede calo consumi idrici in rapporto a PIL dal 2013 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott – (Xinhua) – Nell’ultimo decennio,ha registrato una significativa riduzione deid’acqua rispetto al PIL generato dalla citta’, ha dichiarato oggi ildelle Risorse Idriche. L’utilizzo dell’acqua per 10.000 yuan (1.404 dollari) di PIL generato ae’ diminuito del 32,6% dala 9,3 metri cubi nel 2023, ha dichiarato il vice ministro delle Risorse Idriche Wang Bao’en in una conferenza stampa. Il consumo di acqua riciclata ha raggiunto 1,28 miliardi di metri cubi l’anno scorso, rappresentando il 31,4% dell’utilizzo totale di acqua della citta’, ha affermato Wang.

