Romadailynews.it - Cina: direttrice FMI loda impegno del Paese per obiettivi climatici

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Shanghai, 17 ott – (Xinhua) – Lagenerale del Fondo monetario internazionale (FMI) Kristalina Georgieva ieri hato gli sforzi dellanel perseguire i suoi, sottolineando i rapidi progressi delsostenuti da politiche solide. “Larimane fortemente impegnata nel raggiungimento dei suoi”, ha dichiarato la donna in collegamento video all’ESG (environmental, social and governance) Global Leaders Conference 2024. Georgieva ha affermato che le politiche cinesi, tra cui il sistema di scambio di quote di emissione, hanno reso piu’ facile il raggiungimento di questi, aumentando al contempo le entrate. Laha dichiarato che il Resilience and Sustainability Trust (RST), istituito dall’FMI, ha gia’ mobilitato 46 miliardi di dollari a sostegno delle politiche climatiche tra i membri del fondo.