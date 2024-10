Chi era Nicola Faroni, il calciatore 20enne del Collebeato morto in un incidente sulla A4 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nicola Faroni è morto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre in seguito a un incidente lungo l'autostrada A4. Il 20enne di Collebeato (Brescia) giocava nella squadra di calcio del paese. Fanpage.it - Chi era Nicola Faroni, il calciatore 20enne del Collebeato morto in un incidente sulla A4 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre in seguito a unlungo l'autostrada A4. Ildi(Brescia) giocava nella squadra di calcio del paese.

