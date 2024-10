Secoloditalia.it - Chi è Sinwar, il “macellaio di Hamas” eliminato dal raid israeliano a Gaza. Imparò l’ebraico in prigione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Accusato da Israele di essere “la mente” dietro l’attacco del 7 ottobre 2023. “Veterano” di, volto noto per l’acre passato fatto di discorsi e foto tra la folla, Yahyaera nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di. Alla fine degli anni Ottanta si è unito aed è stato uno dei fondatori del Majd, l’apparato di sicurezza del gruppo. A reclutarlo era stato il fondatore di, Sheik Ahmed Yassin, come ricorda la stampa americana. Arrestato più volte da Israele, nel 1988 è stato condannato per aver avuto un ruolo nell’uccisione di due soldati israeliani e di alcuni palestinesi sospettati di collaborazione con Israele. Si era conquistato il soprannome didi Khan Yunis. Chi era, ildi Khan Yunisè stato condannato a quattro ergastoli e ha trascorso più di venti anni nelle carceri israeliane.