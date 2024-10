Champions League femminile 2024/25: risultati e classifiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della Champions League femminile 2024/25, che dopo i play-off prenderà ufficialmente il via martedì 8 ottobre con la prima giornata della fase a gironi. Il percorso si completerà a fine maggio con la finale, di scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Sono due le formazioni italiane che proveranno a giocarsi le proprie carte: Roma e Juventus. Le giallorosse, bi campionesse italiane in carica, sono inserite nel girone A insieme Galatasaray, Lione e Wolfsburg, mentre la compagine bianconera nel girone C con Arsenal, Bayern Monaco e Valerenga. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti i risultati della Champions League femminile 2024/25. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della/25, che dopo i play-off prenderà ufficialmente il via martedì 8 ottobre con la prima giornata della fase a gironi. Il percorso si completerà a fine maggio con la finale, di scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Sono due le formazioni italiane che proveranno a giocarsi le proprie carte: Roma e Juventus. Le giallorosse, bi campionesse italiane in carica, sono inserite nel girone A insieme Galatasaray, Lione e Wolfsburg, mentre la compagine bianconera nel girone C con Arsenal, Bayern Monaco e Valerenga. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti idella/25.

LIVE Galatasaray-Roma 1-6 Champions League calcio femminile in DIRETTA : Corelli trova la sesta rete giallorossa - 70? Spinge Pandini in corsia centrale prima di esplodere un sinistro attutito da Yaman. Sterzata e destro ad incrociare per il tris Roma! Che ingresso in campo per la norvegese! 53? Primi cenni di vita del Galatasaray che bussa dalle parti di Ceasar grazie al tiro dalla distanza innocuo di Cumert. 75? RETE DEL GALATASARAY. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma 1-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA : Staskova realizza la rete della bandiera per le turche - 49? Altra chance maiuscola! Hanshaw manca il gol col sinistro al volo su cross da corner di Giugliano. La numero 10 tenta la slalom dal limite ma viene respinta dalla retroguardia avversaria. 1-4, ha segnato Staskova: brava a bucare Ceasar di destro, da due passi. 79? Altra rotazione in casa Roma, out Glionna per fare spazio a Corelli nel finale. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma 0-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA : poker giallorosso con Giugliano - turche al tappeto - 18. 58? POKER ROMAA, 0-4! Inserimento alle spalle della difesa perfetto di Giugliano che insacca di piattone destro su cross morbido di Haavi dalla sinistra. 47? Duplice fischio dell’arbitro. 55 Ecco le formazioni ufficiali: Galatasaray (4-1-4-1) Yaman; Yeniceri, Karatas, Demehin, Cumert; Bakarandze; Diallo, Topcu, Usme, Karabulut; Staskova Roma (4-4-2) Ceasar; Thogersen, Minami, Cissoko, ... (Oasport.it)