Catasto e bonus 50% per la prima casa: ecco tutta le verità sui proprietari di casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) bonus ristrutturazioni al 50%, bonus mobili e, soprattutto, nessun intervento sul Catasto. Sono queste le principali misure per la casa contenutenella manovra approvata martedì dal Consiglio dei ministri e presentata ieri in conferenza stampa. Resta però, come era trapelato nei giorni scorsi, l'aggiornamento delle mappe catastali per gli immobili ristrutturati con il Superbonus. «La vicenda del Catasto non è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio» ha dichiarato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Non siamo davanti, ha precisato, a un «aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superbonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali».

