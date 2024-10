Cassazione, definitive le condanne per la morte di Desirée (Di giovedì 17 ottobre 2024) La ragazza di 16 anni fu trovata morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato. Nel procedimento erano coinvolti 4 cittadini di origini africane Imolaoggi.it - Cassazione, definitive le condanne per la morte di Desirée Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La ragazza di 16 anni fu trovata morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato. Nel procedimento erano coinvolti 4 cittadini di origini africane

Desirée Mariottini - definitive le condanne per la morte della 16enne : la sentenza della Cassazione - Una fine tragica in cui fu determinate, secondo l’accusa portata avanti dalla Procura, il ruolo svolto dai quattro. Erano già definitive le condanne a 18 anni per Brian Minthe e all’ergastolo per Yousef Salia. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la 16enne morì a causa di un mix letale di sostanze stupefacenti. (Ilfattoquotidiano.it)