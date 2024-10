Iltempo.it - Cancro seno, la prevenzione passa anche dall'ambiente

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Sarà presentato nel pomeriggio di oggi alla Camera dei deputati 'One Health for Breast Cancer', il progetto di Europa Donna Italia che riprende i principi sugli stili di vita sostenibili di One Health, approccio alla salute globale promosso'Organizzazione mondiale della sanità, e li declina in modo specifico e divulgativo per ladel tumore al. L'incontro, che si svolge per iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera e co-presidente dell'Intergruppo parlamentare One Health, prevede una presenza traversale delle istituzioni con esponenti di Camera, Senato, Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.