Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada stregato da Nico Paz: ma il futuro è scritto… (Di giovedì 17 ottobre 2024) Calciomercato Milan, il trequartista del Como Nico Paz ha stregato Geoffrey Moncada: ma il futuro è scritto e il Real Madrid Nico Paz ha stregato il direttore dell’area tecnica del Milan Geoffrey Moncada, che vorrebbe provare a mettere a segno il colpo. C’è, però, un problema non di poco conto. Sì, perché il giocatore del Como è ancora sotto il controllo del Real Madrid, che ha deciso di mandare il giovane trequartista all’estero visto che nei Blancos lo spazio è davvero poco. Il piano del club spagnolo è, quindi, quello di far crescere il talento argentino – che nella sosta per le nazionali ha fornito un grandissimo assist per il fuoriclasse Lionel Messi – per poi esercitare il diritto di recompra e riportare a Madrid un giocatore il cui futuro è già splendente. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada stregato da Nico Paz: ma il futuro è scritto… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), il trequartista del ComoPaz ha: ma ilè scritto e il Real MadridPaz hail direttore dell’area tecnica del, che vorrebbe provare a mettere a segno il colpo. C’è, però, un problema non di poco conto. Sì, perché il giocatore del Como è ancora sotto il controllo del Real Madrid, che ha deciso di mandare il giovane trequartista all’estero visto che nei Blancos lo spazio è davvero poco. Il piano del club spagnolo è, quindi, quello di far crescere il talento argentino – che nella sosta per le nazionali ha fornito un grandissimo assist per il fuoriclasse Lionel Messi – per poi esercitare il diritto di recompra e riportare a Madrid un giocatore il cuiè già splendente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada accelera per Skov Olsen : e c’è un fattore che… - Ecco che, quindi, qualora la dirigenza del Diavolo dovesse presentarsi alla porta del Brugge con l’intento di chiedere l’attaccante classe 1999, sicuramente potrebbero esserci margini per la negoziazione. Sì, perché i rapporti tra il Milan e la società belga sono ottimi. Ecco quale Tutto su Skov Olsen. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Carney Chukwuemeka al posto di Ismael Bennacer? Il piano di Geoffrey Moncada - Il valore del centrocampista si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada potrebbe limare il prezzo del cartellino contando sui buoni rapporti con i Blues (dato che negli ultimi anni Il Milan ha messo a segno ben tre colpi dal Chelsea). Ecco che allora, il suo arrivo in rossonero potrebbe rappresentare una grandissima occasione, visto che il club ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada accelera per Johnny Cardoso. Il punto - Ad oggi, invece, sono 5 le gare disputate in Liga, ma per ad adesso troppo poco spazio per il classe 2001. it (@dailymilan. Ecco che allora, Moncada lo ha inserito nella lista dei desideri e starebbe cercando di affondare il colpo in ottica calciomercato invernale. Nell’ultima stagione, il centrocampista americano ha collezionato 17 presenze in campionato, condite da un goal. (Dailymilan.it)