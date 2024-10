Bomba sull'auto di un finanziere: arrestata l'ex moglie, sarebbe lei il mandante del tentato omicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l'accusa di essere la mandante, l'ex moglie di Gabriele Agostino, ufficiale trentacinquenne della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziario di Napoli, vittima di un tentato omicidio avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli, provincia di Napoli, è stata Foggiatoday.it - Bomba sull'auto di un finanziere: arrestata l'ex moglie, sarebbe lei il mandante del tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l'accusa di essere la, l'exdi Gabriele Agostino, ufficiale trentacinquenne della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziario di Napoli, vittima di unavvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli, provincia di Napoli, è stata

Bomba nell’auto di un finanziere - arrestata ex moglie mandante dell’attentato - . Vedendomi impossibilitato a uscire dal finestrino lato guida che era rotto ma dal quale non sarei potuto uscire perché c’era la parete dell’edificio, sono riuscito a uscire dal finestrino anteriore lato passeggero. A quel punto mi sono accorto che tutti e quattro i vetri si erano frantumati e voltandomi verso il retro dell’auto notavo che le fiamme avevano invaso il sedile posteriore. (Thesocialpost.it)

Napoli - tentato omicidio finanziere a Bacoli : l’ex compagna arrestata come mandante - L’esplosione L’ordigno artigianale esplose mentre il finanziere era alla guida del veicolo. Nuova svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo del 21 marzo 2023 a Bacoli in provincia di Napoli, quando esplose l’auto guidata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio nel capoluogo partenopeo e il militare si salvò per miracolo. (Lapresse.it)

Tre arresti per l’attentato esplosivo a Bacoli : mandante e complici identificati - Le forze dell’ordine sono sotto pressione per garantire la sicurezza dei cittadini, e l’incidente ha riacceso il dibattito sulla prevenzione di atti di violenza e reati di stampo mafioso, che colpiscono non solo le autorità ma anche i civili. Le indagini hanno rivelato una trama intricata che coinvolge relazioni personali e un premeditato intento omicida. (Gaeta.it)