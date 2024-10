Isaechia.it - Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d’Oro dopo che Alfonso Signorini l’ha definita “esperta di piumoni” nell’ultima puntata del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera, Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ospiterà un momento speciale per, cherà il suo primodella carriera. Valerio Staffelli presenterà il premio “trapuntato” in onore dell’iconico commento didurante l’ultimadel. Durante il programma,ha chiesto all’opinionistaun parere sul rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez, facendo riferimento in modo scherzoso alla sua esperienza al: Tu sei un’di!. Questo commento è stato interpretato come un chiaro riferimento al passato dellaall’interno della casa del, dove aveva avuto una relazione con Giuseppe Garibaldi. L’opinionista non aveva reagito bene in diretta alla provocazione, e per questo verrà “attapirata”.