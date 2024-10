Lopinionista.it - Bce, Cna: “Taglio non sufficiente, serve politica monetaria più accomodante”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA – Ildei tassi di un quarto di punto conferma un approccio troppo prudente da parte della BCE. È quanto afferma Cna sottolineando che l’economia dell’area euro ha bisogno di unapiù, un orientamento espansivo per contrastare la debolezza del quadro macroeconomico continentale, dove molti paesi sono in stagnazione o addirittura presentano andamenti negativi del Pil. La riduzione, seppur modesta, dei tassi di interesse dovrà essere subito trasferita dal sistema bancario alle imprese e ai cittadini, insieme a condizioni di accesso al credito meno restrittive. Per dare vigore all’economia oltre a politiche monetarie espansive sono necessarie politiche di bilancio efficaci a livello europeo per compensare l’orientamento al rigore dei conti pubblici dei singoli Stati membri previsto dal nuovo patto di stabilità.