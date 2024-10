.com - Basket B nazionale / Roseto vince con merito, Jesi guarda avanti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) LaAcademy alla pari solo nel primo parziale poi gli abruzzesi impongono la loro, riconosciuta, superiorità (69-48), 17 ottobre 2024 –come da pronostico della vigilia erimanda a domenica prossima al Palatriccoli contro Sant’Antimo l’appuntamento con quella che potrebbe essere, e tutti auspicano che sia, la seconda vittoria stagionale.è una corazzata che il quintetto di Ghizzinardi riesce a contenere solo nel primo periodo (14-12) perchè poi, complice anche una serata no in fase offensiva, e la non disponibilità di Bruno, la squadra di casa prende il largo fino ad un + 19 (57-38) all’inizio degli ultimi dieci minuti. Che diventano + 22 ( 62-40) e di fatto segna il suono della sirena con largo anticipo.