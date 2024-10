Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nono turno di serie B che riparte dopo la sosta per le nazionali con l’anticipo del venerdì tra il Bari di Longo ed il Catanzaro di Caserta. I pugliesi vengono da due pareggi consecutivi, ma continua la serie di risultati utili che li vede imbattuti dal 23 agosto scorso. Lentamente il tecnico torinese sta facendo tornare grandi i galletti dopo i patemi dell’ultima stagione. Discorso diverso InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nono turno di serie B che riparte dopo la sosta per le nazionali con l’anticipo deltra ildi Longo ed ildi Caserta. I pugliesi vengono da due pareggi consecutivi, ma continua la serie di risultati utili che li vede imbattuti dal 23 agosto scorso. Lentamente il tecnico torinese sta facendo tornare grandi i galletti dopo i patemi dell’ultima stagione. Discorso diverso InfoBetting: Scommesse Sportive e

Venerdì 18 ottobre nella sede Cisl Bari - Presentazione del libro 'Aldo Moro : la verità negata' con l'onorevole Gero Grassi - Venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso la Sala Natale Pisicchio della CISL Bari (via G. Carulli, 62), si terrà la presentazione del libro "Aldo Moro: la verità negata" scritto dall’On. . . Gero Grassi componente della commissione d'inchiesta sull'eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte. (Baritoday.it)

Weekend a Bari e provincia : 10 eventi da non perdere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 - Tantissimi eventi per tutti i gusti e per ogni età animeranno il fine settimana barese: degustazioni di prodotti tipici autunnali, concerti, spettacoli per grandi e piccini e mostre eccezionali senza dimenticare la possibilità di visitare luoghi unici e solitamente inaccessibili grazie... (Baritoday.it)

Modena-Bari (venerdì 23 agosto 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Bisoli con Defrel e Pedro Mendes - Longo perde Maiello - I canarini dopo aver sfiorato l’impresa al Maradona cedendo contro il Napoli di Conte solamente ai calci di rigore in coppa Italia hanno perso nel finale contro il Sudtirol, ex squadra di Bisoli. Altra beffa per gli emiliani, che hanno comunque […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Reduci da un debutto negativo e ancora ferme al palo, Modena e Bari si affrontano nell’anticipo ... (Infobetting.com)