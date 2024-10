Barcellona contro il Real Madrid i Coldplay come sponsor di maglia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Isaranno presenti sulladelnel “Clasico”ildel prossimo 26 ottobre. Ad annunciarlo è stato lo stesso club blaugrana, spiegando che sulla propria divisa sarà presente un emblema della band britannica ispirato a “Moon Music”, il decimo album del gruppo musicale uscito lo scorso 4 ottobre. L’iniziativa è frutto della collaborazione con Spotify,ufficiale del, e le maglie verranno poi vendute con il ricavato che andrà in beneficienza. “Abbiamo un rapporto speciale con la città e il club da molti anni. Siamo anche orgogliosi di sostenere l’Unhcr nel suo lavoro salvavita per proteggere i rifugiati e gli sfollati in tutto il mondo. Un sentito ringraziamento a Spotify e all’FC Barcelona per aver reso possibile tutto questo”, il commento della band.