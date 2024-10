ASTRO BOT: Nuovi livelli e Bot da salvare in arrivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver confermato Nuovi contenuti in uscita per ASTRO BOT, quest’oggi abbiamo ufficialmente delle date per ciascuno di essi, si tratta sia di Nuovi livelli che metteranno alla prova le vostre abilità, che Bot da salvare. ASTRO Bot – Gamerbrain.netDate di uscita dei Nuovi livelli per ASTRO BOT Il team ASOBI è pronto a riportarci nel fantastico universo di ASTRO BOT, con Nuovi livelli che metteranno alla prova sia la vostra abilità che pazienza. Si tratta di livelli speedrun, dove la velocità è tutto per portarli a termine e registrare il miglior punteggio possibile. Gamerbrain.net - ASTRO BOT: Nuovi livelli e Bot da salvare in arrivo Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver confermatocontenuti in uscita perBOT, quest’oggi abbiamo ufficialmente delle date per ciascuno di essi, si tratta sia diche metteranno alla prova le vostre abilità, che Bot daBot – Gamerbrain.netDate di uscita deiperBOT Il team ASOBI è pronto a riportarci nel fantastico universo diBOT, conche metteranno alla prova sia la vostra abilità che pazienza. Si tratta dispeedrun, dove la velocità è tutto per portarli a termine e registrare il miglior punteggio possibile.

