Gaeta.it - Assolti i 22 esponenti di CasaPound: legittima la manifestazione di solidarietà al docente scomparso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Corte d’Appello di Sassari ha confermato l’assoluzione per i 22 membri diaccusati di aver eseguito il saluto romano durante il funerale deluniversitario Giampiero Todini, avvenuto il 2 settembre 2018. Questo evento ha suscitato un ampio dibattito, non solo per il gesto contestato, ma anche per le implicazioni legali riguardanti la legge Scelba, che punisce manifestazioni di ispirazione fascista. A seguito dell’assoluzione, il processo ha sollevato interrogativi su libertà di espressione e istituzioni democratiche. Il contesto del funerale di Giampiero Todini Il funerale di Giampiero Todini, notouniversitario, si è tenuto nella chiesa di San Giuseppe a Sassari.