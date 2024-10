Inter-news.it - Asllani nel futuro dell’Inter? Prossimi mesi decisivi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Kristjansi giocherà il proprioall’Inter nella seconda parte di questa stagione. I nerazzurri ragionano sulla possibilità di cederlo laddove non dovesse assicurare il risultato sperato. IL RENDIMENTO – Kristjanha disputato un inizio di stagione in chiaroscuro con l’Inter, alternando qualche giocata apprezzabile a delle note negative dal punto di vista della gestione del pallone. L’albanese ha indubbie qualità, com’è chiaro alla dirigenza e ai tifosi, ma per poter assumere la guida della regia nerazzurra è necessario limitare al minimo il periodo di tempo tra il pensare una giocata e l’eseguirla concretamente. Questo è uno dei pregi più tangibili di Hakan Calhanoglu, in grado di effettuare passaggi illuminanti senza perdere tempi di gioco.